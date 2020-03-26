Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения считает недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому мнению пришли специалисты во время брифинга в Женеве. Беларусь готова к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом? Минздрав отвечает на волнующие вопросы

Глава ВОЗ уверен, что призывы населения оставаться дома и ограничить перемещения лишь дают передышку локальным системам здравоохранения. Сами по себе эти меры не спасут человечество от эпидемии, и предотвратить распространение инфекции можно только с помощью агрессивных мер.

Тедрос Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения:

ВОЗ призывает все страны, которые прибегли к мерам изолирования населения, использовать имеющееся время и атаковать коронавирус. Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать – вот способ избежать дальнейших ограничений.