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Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус

26 марта 2020 16:22
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения считает недостаточными меры по самоизоляции населения для победы над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К такому мнению пришли специалисты во время брифинга в Женеве.

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Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус-1

Глава ВОЗ уверен, что призывы населения оставаться дома и ограничить перемещения лишь дают передышку локальным системам здравоохранения.

Сами по себе эти меры не спасут человечество от эпидемии, и предотвратить распространение инфекции можно только с помощью агрессивных мер.  

Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус-4

Тедрос Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения:  
ВОЗ призывает все страны, которые прибегли к мерам изолирования населения, использовать имеющееся время и атаковать коронавирус. Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать вот способ избежать дальнейших ограничений.

Глава ВОЗ призвал страны атаковать коронавирус-7



Также речь идет о внедрении системы поиска каждого подозрительного случая и об усовершенствовании диагностики коронавируса. 

# Коронавирус # Тедрос Адханом Гебрейесус # Фотофакт

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