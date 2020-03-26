Fake News от Bloomberg. Американское агентство соврало о 22 смертях в Беларуси от коронавируса

Новости мира. Утром 26 марта прогремела сенсация. Источник заслуживал доверия. Авторитетное зарубежное издание, которое в сутки посещают до миллиона пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Bloomberg не любительский сайт. Там работают профессионалы, для которых фактчекинг – проверка фактов – по идее, не пустое слово. Но...

22 умерших от коронавируса в Беларуси – утром эта новость взорвала интернет.

Многие порталы сделали её главной на своих страницах. Фактчекинг – слово хоть и иностранное, но и белорусским журналистам хорошо знакомо. А вот сам Bloomberg ближе к обеду опомнился и исправил число умерших от коронавируса в нашей стране на ноль. И теперь к ним претензии не предъявишь.

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