Мебель опрокидывалась на людей. Гражданка Беларуси была среди членов команды норвежского парома

Новости Норвегии. Среди членов команды норвежского парома была гражданка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она не пострадала и осталась на судне, которое буксировали в порт. В результате ЧП с круизным лайнером возле Норвегии: почти 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Из-за сильной качки судна мебель опрокидывалась на людей. Более 10 человек остаются в больнице. Инцидент произошел в минувшие выходные. Появилось видео с терпящего бедствие лайнера близ Норвегии