Мебель опрокидывалась на людей. Гражданка Беларуси была среди членов команды норвежского парома

Новости Норвегии. Среди членов команды норвежского парома была гражданка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Норвегии. Среди членов команды норвежского парома была гражданка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она не пострадала и осталась на судне, которое буксировали в порт. В результате ЧП с круизным лайнером возле Норвегии: почти 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Из-за сильной качки судна мебель опрокидывалась на людей. Более 10 человек остаются в больнице. Инцидент произошел в минувшие выходные.
Корабль, на борту которого находились более 1000 пассажиров, стал дрейфовать к скалистому берегу. Причина непогоды – 8-ми метровые волны. В результате спасательной операции с судна удалось эвакуировать около 400 человек. Затем лайнер на буксире успешно прибыл в ближайший порт.