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Мебель опрокидывалась на людей. Гражданка Беларуси была среди членов команды норвежского парома

25 марта 2019 13:14
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Новости Норвегии. Среди членов команды норвежского парома была гражданка Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

Мебель опрокидывалась на людей. Гражданка Беларуси была среди членов команды норвежского парома-1

Она не пострадала и осталась на судне, которое буксировали в порт. В результате ЧП с круизным лайнером возле Норвегии: почти 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Из-за сильной качки судна мебель опрокидывалась на людей. Более 10 человек остаются в больнице. Инцидент произошел в минувшие выходные.   

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера близ Норвегии   

Мебель опрокидывалась на людей. Гражданка Беларуси была среди членов команды норвежского парома-4

Корабль, на борту которого находились более 1000 пассажиров, стал дрейфовать к скалистому берегу. Причина непогоды – 8-ми метровые волны. В результате спасательной операции с судна удалось эвакуировать около 400 человек. Затем лайнер на буксире успешно прибыл в ближайший порт.

Мебель опрокидывалась на людей. Гражданка Беларуси была среди членов команды норвежского парома-7

 

# Кораблекрушения # Фотофакт

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