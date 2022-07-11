В Польше отмечают День памяти жертв Волынской резни. И вот что сделали активисты с жёлто-синей клумбой

По их словам, это необходимое действие для «избавления от украинских оккупационных символов». Так как сейчас пытаются оправдать преступления украинских националистов прошлого и настоящего. Речь идет о событиях военного времени. В 1943-1945 годы украинские националисты совершили геноцид поляков. Стоит отметить, что 11 июля в Польше отмечают День памяти жертв Волынской резни.

В этот день украинские отряды убили, по среднем оценкам, от 30 до 60 тысяч человек. А из-за сложившейся ситуации в мире польские власти, мягко говоря, в смятении. Так как, с одной стороны, это важная дата для целого народа. А с другой, Польша является лидером по поставке вооружений для Украины и приняла львиную долю украинских беженцев.