Прямой эфир

Шторм «Аманда» бушует в Латинской Америке. Жителей эвакуируют из опасных районов

03 июня 2020 14:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. В Латинской Америке растёт число жертв разрушительного шторма «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода унесла жизни 26 человек.

Шторм «Аманда» бушует в Латинской Америке. Жителей эвакуируют из опасных районов -1

Около 10 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадали сальвадорцы. Так или иначе стихия затронула почти 25 тысяч семей.

Шторм «Аманда» бушует в Латинской Америке. Жителей эвакуируют из опасных районов -4

Сложная ситуация сейчас и на юге Гондураса. Здесь из-за сильнейшего наводнения были уничтожены порядка двух тысяч жилых построек. Около 8 тысяч человек эвакуированы из районов повышенного риска.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Афганистане автомобиль наехал на заложенную у дороги бомбу. Погибли 9 человек
03 июня 2020 14:10

В Афганистане автомобиль наехал на заложенную у дороги бомбу. Погибли 9 человек

Из-за масштабных акций протестов в США опасаются новой волны коронавируса
03 июня 2020 13:57

Из-за масштабных акций протестов в США опасаются новой волны коронавируса

В Испании поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль
03 июня 2020 11:51

В Испании поезд врезался в упавший с эстакады автомобиль