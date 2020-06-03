Шторм «Аманда» бушует в Латинской Америке. Жителей эвакуируют из опасных районов

Новости мира. В Латинской Америке растёт число жертв разрушительного шторма «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода унесла жизни 26 человек.
Новости мира. В Латинской Америке растёт число жертв разрушительного шторма «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода унесла жизни 26 человек.
Около 10 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадали сальвадорцы. Так или иначе стихия затронула почти 25 тысяч семей.
Сложная ситуация сейчас и на юге Гондураса. Здесь из-за сильнейшего наводнения были уничтожены порядка двух тысяч жилых построек. Около 8 тысяч человек эвакуированы из районов повышенного риска.