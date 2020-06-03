Шторм «Аманда» бушует в Латинской Америке. Жителей эвакуируют из опасных районов

Новости мира. В Латинской Америке растёт число жертв разрушительного шторма «Аманда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода унесла жизни 26 человек.

Около 10 числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадали сальвадорцы. Так или иначе стихия затронула почти 25 тысяч семей.