В Афганистане автомобиль наехал на заложенную у дороги бомбу. Погибли 9 человек

Новости Афганистана. В провинции Кандагар на юге Афганистана прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль наехал на заложенную у дороги бомбу. Жертвами инцидента стали 9 человек. Ещё пятерых пострадавших доставили в больницу.

На месте ЧП работает полиция. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна из преступных группировок. Накануне похожий случай произошёл на севере страны. На мине подорвался автобус, перевозивший рабочих. 7 человек погибли, шестеро пострадали.