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В Афганистане автомобиль наехал на заложенную у дороги бомбу. Погибли 9 человек

03 июня 2020 14:10
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Новости Афганистана. В провинции Кандагар на юге Афганистана прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Афганистане автомобиль наехал на заложенную у дороги бомбу. Погибли 9 человек-1

Автомобиль наехал на заложенную у дороги бомбу. Жертвами инцидента стали 9 человек. Ещё пятерых пострадавших доставили в больницу.

В Афганистане автомобиль наехал на заложенную у дороги бомбу. Погибли 9 человек-4

На месте ЧП работает полиция. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна из преступных группировок. Накануне похожий случай произошёл на севере страны. На мине подорвался автобус, перевозивший рабочих. 7 человек погибли, шестеро пострадали. 

# Взрыв # Фотофакт

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