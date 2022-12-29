10 человек погибли во время сильного пожара в Камбодже

Новости Камбоджи. 10 человек погибли, более 30 пострадали при сильном пожаре, вспыхнувшем в отеле-казино в камбоджийском городе Пойпет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но количество жертв может многократно возрасти, так как внутри оказались заблокированы около 400 сотрудников и постояльцев гостиницы. По словам спасателей, огонь вспыхнул на первом этаже и очень быстро распространился по всему многоэтажному зданию. На данный момент пожар еще продолжается, а экстренные службы объявили, что отель в любой момент может рухнуть. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать взрыв бака с топливом в казино.