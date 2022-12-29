Франция поставит Польше спутники наблюдения, а также наземную станцию для обработки изображений. С их помощью можно получать разведывательные данные с точностью до 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, такая совместная работа позволит обработать изображения гораздо большей площади Земли. Проверить устройства в деле в ближайшее время не получится. Запуск спутников запланирован на 2027 год. Соглашение между Парижем и Варшавой было подписано в ходе визита министра обороны Франции в Польшу. Общая сумма контракта оценивается более чем в полмиллиарда евро.