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Франция поставит Польше спутники наблюдения

29 декабря 2022 06:34
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Франция поставит Польше спутники наблюдения, а также наземную станцию для обработки изображений. С их помощью можно получать разведывательные данные с точностью до 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция поставит Польше спутники наблюдения-1

Кроме того, такая совместная работа позволит обработать изображения гораздо большей площади Земли. Проверить устройства в деле в ближайшее время не получится. Запуск спутников запланирован на 2027 год. Соглашение между Парижем и Варшавой было подписано в ходе визита министра обороны Франции в Польшу. Общая сумма контракта оценивается более чем в полмиллиарда евро.

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# Международная политика # Фотофакт

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