Массовой дракой завершился футбольный матч в Аргентине

Новости Аргентины. Финальный матч кубка Южной Лиги, который проходил в аргентинском городе Баия Бланка, завершился массовой дракой прямо на поле.

Первоначально болельщики клуба Белла Виста бросились качать своих, то есть, победителей, а затем взялись бить футболистов из проигравшей команды.

С трибун на газон переместились поклонники обеих команд, а полиция принялась разгон с изрядным опозданием.

Только чудом удалось эвакуироваться с поля живыми и сравнительно невредимыми игрокам обоих клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.