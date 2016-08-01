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Массовой дракой завершился футбольный матч в Аргентине

01 августа 2016 07:58
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Новости Аргентины. Финальный матч кубка Южной Лиги, который проходил в аргентинском городе Баия Бланка, завершился массовой дракой прямо на поле.

Первоначально болельщики клуба Белла Виста бросились качать своих, то есть, победителей, а затем взялись бить футболистов из проигравшей команды.

С трибун на газон переместились поклонники обеих команд, а полиция принялась разгон с изрядным опозданием.

Только чудом удалось эвакуироваться с поля живыми и сравнительно невредимыми игрокам обоих клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

Среди участников драки – десятки пострадавших, сотни задержанных.

# Футбол

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