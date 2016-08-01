Массовой дракой завершился футбольный матч в Аргентине

Новости Аргентины. Финальный матч кубка Южной Лиги, который проходил в аргентинском городе Баия Бланка, завершился массовой дракой прямо на поле.
Первоначально болельщики клуба Белла Виста бросились качать своих, то есть, победителей, а затем взялись бить футболистов из проигравшей команды.
С трибун на газон переместились поклонники обеих команд, а полиция принялась разгон с изрядным опозданием.
Только чудом удалось эвакуироваться с поля живыми и сравнительно невредимыми игрокам обоих клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди участников драки – десятки пострадавших, сотни задержанных.