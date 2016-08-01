Захват заложников в Ереване: боевики сдались властям

Новости Армении. В результате успешной полицейской операции завершилась история с заложниками в Ереване, которая длилась почти 2 недели.

Два десятка боевиков сдались властям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночь на 17 июля вооруженными экстремистами был захвачен участок патрульно-постовой службы.

Погиб один высокопоставленный полицейский: спустя неделю, во время манифестации сторонников террористов, снайпер убил еще одного блюстителя порядка.

Боевики держали в заложниках сначала полицейских, потом медиков: власти долгое время воздерживались от применения силы. Наконец, когда события в центре Еревана уже начали дестабилизировать ситуацию в стране, экстремистов задержали.