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Захват заложников в Ереване: боевики сдались властям

01 августа 2016 07:48
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Новости Армении. В результате успешной полицейской операции завершилась история с заложниками в Ереване, которая длилась почти 2 недели.

Два десятка боевиков сдались властям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В ночь на 17 июля вооруженными экстремистами был захвачен участок патрульно-постовой службы.

Погиб один высокопоставленный полицейский: спустя неделю, во время манифестации сторонников террористов,  снайпер убил еще одного блюстителя порядка.

Боевики держали в заложниках сначала полицейских, потом медиков: власти долгое время воздерживались от применения силы. Наконец, когда события в центре Еревана уже начали дестабилизировать ситуацию в стране, экстремистов задержали.

# Заложники в Ереване

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