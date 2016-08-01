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В Ираке террористы взорвали два нефтеперегонных завода

01 августа 2016 07:55
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Новости Ирака. Исламское государство нанесло иракскому правительству удар в самое уязвимое место: были взорваны два нефтеперегонных завода в городе Киркук.

В ходе операции боевиков погибло 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

Исламисты ворвались на предприятия, обманув бдительность охраны: в момент, когда к заводам стянулись подразделения правительственного спецназа, экстремисты взорвали емкости с сырой нефтью.

Пока масштаб материальных потерь оценить сложно: нефти в стране много, а вот оборудование для ее переработки – на вес золота

# Теракт в Ираке

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