В Ираке террористы взорвали два нефтеперегонных завода

Новости Ирака. Исламское государство нанесло иракскому правительству удар в самое уязвимое место: были взорваны два нефтеперегонных завода в городе Киркук.

В ходе операции боевиков погибло 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исламисты ворвались на предприятия, обманув бдительность охраны: в момент, когда к заводам стянулись подразделения правительственного спецназа, экстремисты взорвали емкости с сырой нефтью.

Пока масштаб материальных потерь оценить сложно: нефти в стране много, а вот оборудование для ее переработки – на вес золота