Из-за дождей в Индии рухнул дом: погибли 10 человек

Новости Индии. В индийском городе Бхиванди рухнул подмытый дождями трехэтажный дом. Под его руинами обнаружены трупы десяти человек, но это, вполне вероятно, отнюдь не все жертвы.

Строение власти признали аварийным около полугода тому назад, но за его снос все никак не брались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В доме поселились сквотеры, которых, несмотря на все усилия полиции, выселить никак не удавалось.

Возможно, обошлось бы, если бы исключительно обильные сезонные дожди, превысили статистическую норму. Пожарные бригады продолжают спасательные работы на месте трагедии.