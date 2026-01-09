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Вице-президент парламента Франции подала резолюцию по выходу из НАТО

09 января 2026 12:05
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Вице-президент парламента Франции подала резолюцию по выходу из НАТО-0

Вице-президент национального собрания (нижняя палат парламента) Франции Клеманс Гетте, представительница партии «Непокорившаяся Франция», внесла на обсуждение резолюцию о выходе страны из НАТО, заявив, что альянс служит интересам США. Об этом пишет РИА Новости.

Она подвергла критике действия Вашингтона в Венесуэле, его намерения в отношении Гренландии и поддержку Израиля в конфликте в Газе.

3 января военные США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, что привело к протестам со стороны Беларуси, России, Китая и Северной Кореи. Тем временем Дональд Трамп вновь заявил о стратегической важности Гренландии для США, невзирая на возражения Дании. Гренландия остается частью Королевства Дании, пользуясь автономией с 2009 года.

Фото: pixabay

# Международная политика

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