Масштабные учения для украинских военных провели на границе с Беларусью

Украинская армия провела масштабные учения на границе с Беларусью. Как сообщили в украинском Минобороны, они прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удивляет довольно обширный сценарий этих маневров. Военные отрабатывали навыки ведения боя в городских условиях, совместные действия бронетанковых подразделений и даже освобождение заложников. Но и это не все: украинские солдаты учились устраивать засады и уничтожать разведгруппы так называемого условного противника.

Минобороны заявило, что вся эта военная активность носит исключительно оборонительный характер, но специалистов настораживает, что на этих учениях отрабатывалось и наведение переправ. Обычно это делают при подготовке к наступательным действиям.