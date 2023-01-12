Прямой эфир

Масштабные учения для украинских военных провели на границе с Беларусью

12 января 2023 10:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинская армия провела масштабные учения на границе с Беларусью. Как сообщили в украинском Минобороны, они прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные учения для украинских военных провели на границе с Беларусью-1

Удивляет довольно обширный сценарий этих маневров. Военные отрабатывали навыки ведения боя в городских условиях, совместные действия бронетанковых подразделений и даже освобождение заложников. Но и это не все: украинские солдаты учились устраивать засады и уничтожать разведгруппы так называемого условного противника.

Минобороны заявило, что вся эта военная активность носит исключительно оборонительный характер, но специалистов настораживает, что на этих учениях отрабатывалось и наведение переправ. Обычно это делают при подготовке к наступательным действиям.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Военные учения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии на одной трассе столкнулось 20 машин, пострадали не менее 10 человек
12 января 2023 07:20

В Японии на одной трассе столкнулось 20 машин, пострадали не менее 10 человек

На химзаводе в американском Иллинойсе вспыхнул пожар
12 января 2023 07:19

На химзаводе в американском Иллинойсе вспыхнул пожар

Немцы не хотят служить в армии – её численность сокращается с каждым годом
12 января 2023 07:18

Немцы не хотят служить в армии – её численность сокращается с каждым годом