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Кризис на крупном польском предприятии – производитель удобрений на грани банкротства

13 мая 2026 06:50
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Один из крупнейших польских производителей удобрений переживает острый кризис: компания терпит масштабные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис на крупном польском предприятии – производитель удобрений на грани банкротства-2

Приостановлены выплаты зарплат, идет речь о массовых сокращениях – под угрозой средства к существованию 14 тысяч сотрудников. Причины – неудачные инвестиции прошлых лет и резкий рост расходов на энергоносители. Несмотря на растущие цены на удобрения, предприятие сокращает объемы производства, и ситуация продолжает ухудшаться.

# Новости Польши # Польша

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