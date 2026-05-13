Кризис на крупном польском предприятии – производитель удобрений на грани банкротства

Один из крупнейших польских производителей удобрений переживает острый кризис: компания терпит масштабные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из крупнейших польских производителей удобрений переживает острый кризис: компания терпит масштабные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приостановлены выплаты зарплат, идет речь о массовых сокращениях – под угрозой средства к существованию 14 тысяч сотрудников. Причины – неудачные инвестиции прошлых лет и резкий рост расходов на энергоносители. Несмотря на растущие цены на удобрения, предприятие сокращает объемы производства, и ситуация продолжает ухудшаться.