Масштабные демонстрации против проекта бюджета парализовали жизнь Италии

Масштабные протесты парализовали жизнь Италии. Там проходит общенациональная забастовка, на которую вышли люди всех возрастов и профессий: от рабочих и служащих, до врачей и учителей. Поводом стал проект бюджета на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянцы уже окрестили его «военным» из-за резкого увеличения оборонных расходов. Местами из-за столкновений с полицией забастовки больше напоминали боевые действия. Марши и демонстрации продолжаются во всех городах Италии.

В стране серьезные перебои в работе общественного транспорта: не ходят автобусы, остановлено большинство поездов, отменены сотни авиарейсов. При этом многие жители относятся к происходящему с пониманием – требования забастовщиков касаются всех.

Люди настаивают: вместо многомиллиардных военных расходов, правительству необходимо увеличивать инвестиции в здравоохранение, образование, социальные услуги и транспорт.