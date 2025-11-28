Масштабные демонстрации против проекта бюджета парализовали жизнь Италии
Масштабные протесты парализовали жизнь Италии. Там проходит общенациональная забастовка, на которую вышли люди всех возрастов и профессий: от рабочих и служащих, до врачей и учителей. Поводом стал проект бюджета на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итальянцы уже окрестили его «военным» из-за резкого увеличения оборонных расходов. Местами из-за столкновений с полицией забастовки больше напоминали боевые действия. Марши и демонстрации продолжаются во всех городах Италии.
В стране серьезные перебои в работе общественного транспорта: не ходят автобусы, остановлено большинство поездов, отменены сотни авиарейсов. При этом многие жители относятся к происходящему с пониманием – требования забастовщиков касаются всех.
Люди настаивают: вместо многомиллиардных военных расходов, правительству необходимо увеличивать инвестиции в здравоохранение, образование, социальные услуги и транспорт.
Произошли сокращения расходов на здравоохранение, образование и все виды услуг, чтобы вложить больше денег в армию. До определенного момента мы были вторым по величине поставщиком оружия Израилю, хотя наша Конституция запрещает продавать оружие странам, которые в данный момент ведут войну.
Однако сегодняшние акции – это лишь пролог к еще более масштабным событиям. Уже завтра в Риме запланированы многотысячный марш и крупный митинг у здания правительства. Демонстранты намерены напомнить властям, что при формировании бюджета нельзя забывать о нуждах простых граждан.