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Мерц: Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры

28 ноября 2025 14:44
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Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву состоялся без мандата и одобрения Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мерца, Орбан действует независимо и ранее уже посещал Россию, но его идеи по прекращению войны не дали результатов.

Мерц заметил, что любые новые начинания можно приветствовать, но высказал сомнения в их успехе. В свою же очередь, Орбан на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что в Венгрии проводят независимую внешнеполитическую линию и не поддаются внешнему давлению.

Фото: pixabay

# Международная политика

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