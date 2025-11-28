Мерц: Орбан поехал в Москву без европейского мандата на переговоры

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву состоялся без мандата и одобрения Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мерца, Орбан действует независимо и ранее уже посещал Россию, но его идеи по прекращению войны не дали результатов.

Мерц заметил, что любые новые начинания можно приветствовать, но высказал сомнения в их успехе. В свою же очередь, Орбан на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным подчеркнул, что в Венгрии проводят независимую внешнеполитическую линию и не поддаются внешнему давлению.

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