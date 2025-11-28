С нового года в Литве вновь подорожает электричество

Увы, проблемы литовцев не ограничиваются только заброшенной АЭС. После закрытия Игналинской атомной станции и выхода из кольца БРЭЛЛ энергетическая система Литвы работает в условиях хронической нестабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резкое снижение собственной генерации и зависимость от импортной электроэнергии заметно отразилось и на счетах жителей. И вот для них очередной неприятный сюрприз – с нового года электричество вновь подорожает. Платить придется на 18 % больше, чем сейчас. И это – только начало.

В Государственном совете по регулированию энергетики Литвы сегодня, 28 ноября, утвердили окончательные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей на первое полугодие 2026-го. Во второй половине года людей ожидает новое повышение. Очередной скачок цен в ведомстве объяснили «ростом расходов на инфраструктуру».