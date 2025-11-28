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С нового года в Литве вновь подорожает электричество

28 ноября 2025 17:08
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Увы, проблемы литовцев не ограничиваются только заброшенной АЭС. После закрытия Игналинской атомной станции и выхода из кольца БРЭЛЛ энергетическая система Литвы работает в условиях хронической нестабильности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С нового года в Литве вновь подорожает электричество-2

Резкое снижение собственной генерации и зависимость от импортной электроэнергии заметно отразилось и на счетах жителей. И вот для них очередной неприятный сюрприз – с нового года электричество вновь подорожает. Платить придется на 18 % больше, чем сейчас. И это – только начало.

В Государственном совете по регулированию энергетики Литвы сегодня, 28 ноября, утвердили окончательные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей на первое полугодие 2026-го. Во второй половине года людей ожидает новое повышение. Очередной скачок цен в ведомстве объяснили «ростом расходов на инфраструктуру».

С нового года в Литве вновь подорожает электричество-4

Для специалистов же за этими словами стоит вполне определенная и весьма мрачная картина: рассчитывать на снижение тарифов литовцам не приходится. Света в конце тоннеля, по крайней мере в ближайшее время, не видно. Производство электроэнергии в стране сократилось почти вдвое, а зарубежные поставщики не готовы поставлять ее себе в убыток.

# Европейский союз

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