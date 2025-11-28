Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Украина утратила суверенитет, фактически отдав управление внешним силам. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, даже обыски у главы офиса лидера Украины Андрея Ермака проходят не по инициативе украинских структур, а под воздействием внешних сил.

Он отметил, что сегодня Киев не в состоянии самостоятельно решать ни военные вопросы, ни кадровые решения, а в действиях НАБУ отражается контроль иностранных государств над внутренними процессами.

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