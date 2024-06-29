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Маск после дебатов Байдена и Трампа сделал интересное предположение

29 июня 2024 09:27
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Соединенными Штатами Америки никто не управляет. Такое предположение высказал американский инженер и бизнесмен Илон Маск, пишет РИА Новости.

Такую версию Маск озвучил после состоявшихся предвыборных дебатов между действующим президентом США Джо Байденом и экс-президентом страны Дональдом Трампом.

Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами опубликовал в соцсети X пост, где пишет: «Байден на самом деле не управляет страной, что вызывает неудобный вопрос: кто управляет?». Маск прокомментировал данное рассуждение, предположив, что «может быть, никто».

# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Илон Маск

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