Маск после дебатов Байдена и Трампа сделал интересное предположение

Соединенными Штатами Америки никто не управляет. Такое предположение высказал американский инженер и бизнесмен Илон Маск, пишет РИА Новости.

Такую версию Маск озвучил после состоявшихся предвыборных дебатов между действующим президентом США Джо Байденом и экс-президентом страны Дональдом Трампом.

Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами опубликовал в соцсети X пост, где пишет: «Байден на самом деле не управляет страной, что вызывает неудобный вопрос: кто управляет?». Маск прокомментировал данное рассуждение, предположив, что «может быть, никто».