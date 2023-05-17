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Маск: на посту президента США должен быть «нормальный человек»

17 мая 2023 07:00
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Хотелось бы, чтобы США управлял «нормальный человек», заявил миллиардер Илон Маск, приводит его слова РИА Новости.

Маск отметил, что глава государства – главный генеральный директор страны. Американцы хотят видеть хорошего «гендиректора» США. Бизнесмен высказался и по поводу выборов в Америке в 2020 году. Маск считает, что они не были украдены.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп до сих пор заявляет, что он стал победителем три года назад и выиграл выборы. Занять пост, который принадлежал по праву, он не смог по причине подтасованных результатов голосования, считает Трамп. Оспорить победу нынешнего лидера Америки Джо Байдена он не смог. 

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# Международная политика # Илон Маск

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