Глава украинской разведки рассказал, что Киев ведёт работу с российской оппозицией

Руководитель Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что российские оппозиционеры являются для Киева информаторами, пишет РИА Новости.

Буданов сообщил, что с оппозиционно настроенными россиянами активно работают украинские спецслужбы. Ранее глава ГУР Украины признал, что Киев имеет отношение к террористическим актам против известных россиян. Отвечая на вопрос украинского блогера Сергея Иванова, смогут ли украинские спецслужбы достать политолога Александра Дугина или журналиста Владимира Соловьева, Буданов ответил, что уже достали многих. В их числе и медийные персоны.

Разведка Украины признала, что Киев причастен к терактам против известных россиян

Москва заявляла, что украинские спецслужбы причастны к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Ее автомобиль был взорван в августе 2022 года, а также смерти военкорра Владлена Татарского. Блогер погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга в апреле 2023 года. В мае текущего в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он остался в живых, а его охранник стал жертвой теракта, к которому, заявляют в РФ, также причастны спецслужбы Украины.