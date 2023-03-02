Новости Японии. «Хватит строить вражеские базы» и «Конец военной экспансии». В Японии протестуют против увеличения военного бюджета. Свой гнев демонстранты адресуют правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, такой политический курс может разрушить и так довольно хрупкий мир. А строительство новых американских баз и покупка ракет большой дальности лишь поспособствуют этому. Кроме того, японцы уверены, что увеличение оборонного бюджета будет происходить за счет повышения налогов или сокращения других расходов, что очень сильно ударит по обычным людям, жизнь для которых станет еще дороже. Поэтому протестующие призывают правительство отказаться от этого решения и вернуться на путь мирного развития.