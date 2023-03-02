Прямой эфир

В Японии протестуют против увеличения военного бюджета

02 марта 2023 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. «Хватит строить вражеские базы» и «Конец военной экспансии». В Японии протестуют против увеличения военного бюджета. Свой гнев демонстранты адресуют правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии протестуют против увеличения военного бюджета-1

По их мнению, такой политический курс может разрушить и так довольно хрупкий мир. А строительство новых американских баз и покупка ракет большой дальности лишь поспособствуют этому. Кроме того, японцы уверены, что увеличение оборонного бюджета будет происходить за счет повышения налогов или сокращения других расходов, что очень сильно ударит по обычным людям, жизнь для которых станет еще дороже. Поэтому протестующие призывают правительство отказаться от этого решения и вернуться на путь мирного развития.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Японии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нью-Дели прошла встреча G20. Почему конструктивный диалог не удался?
02 марта 2023 19:51

В Нью-Дели прошла встреча G20. Почему конструктивный диалог не удался?

Эстония инвестирует 30 млн евро в инновационный фонд НАТО
02 марта 2023 19:50

Эстония инвестирует 30 млн евро в инновационный фонд НАТО

В Брянской области завершена операция по ликвидации украинских диверсантов
02 марта 2023 17:11

В Брянской области завершена операция по ликвидации украинских диверсантов