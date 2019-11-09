Мартин Сайдик о разведении войск в Петровском: «Смогли найти общий язык о начале этого отвода»

Новости Украины. Важный шаг на пути к миру или Минские соглашения в действии. 9 ноября в Донбассе в районе села Петровское началась операция по разведению конфликтующих сторон. Об этом красноречиво известил зеленый цвет сигнальных ракет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прежде, чтобы этот долгожданный процесс стал возможен, тот самый зеленый свет необходимо было дать за столом переговоров. В белорусской столице была проделана огромная работа. Алексей Елфимов – о пути к миру и стабильности во всём регионе.

Ровно 12 часов по киевскому времени. Небо озарили сигнальные ракеты – знак того, что обе стороны готовы приступить к отводу. Первый шаг на пути к диалогу сделан. О начале возобновлённого отвода сил и средств в районе Петровского договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Столица Беларуси давно обрела статус надежной переговорной площадки. Причем с каждым годом ее имидж серьезно повышается – здесь ведется честный и откровенный разговор. Минские соглашения вносят неоценимый вклад в постепенное разрешение конфликта на востоке Украины. Наш Президент Александр Лукашенко уверен: мировое сообщество не должно оставаться в стороне от решения этой напряжённой ситуации. Президент Беларуси: «Украинский конфликт требует от нас его решения»

Изначально разведение сил вблизи Петровского было запланировано на 4 ноября. Однако незадолго до этого, 1 ноября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что отвод сил в районе Петровского откладывается из-за обстрелов.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик от имени трехсторонней контактной группы назвал новую дату – 9 ноября. И вот сегодня бойцы начали покидать позиции у линии соприкосновения. За процессом наблюдали представители ОБСЕ.

Мировое сообщество глубоко оценивает вклад нашей страны в дело по установлению спокойствия в этом уголке планеты. Обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси.