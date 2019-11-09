В Петровском начался отвод сил

Новости Украины. В районе поселка Петровское Донецкой области начался отвод сил на участке у линии соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В районе поселка Петровское Донецкой области начался отвод сил на участке у линии соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В полдень по киевскому времени были запущены с двух сторон сигнальные ракеты в знак того, что обе стороны готовы приступить к отводу. После этого бойцы начали покидать позиции у линии соприкосновения и грузиться в автомобили.
За процессом наблюдают представители ОБСЕ. Напомним, о начале возобновлённого отвода сил и средств в районе Петровского договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.