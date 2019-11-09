В Петровском начался отвод сил

Новости Украины. В районе поселка Петровское Донецкой области начался отвод сил на участке у линии соприкосновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полдень по киевскому времени были запущены с двух сторон сигнальные ракеты в знак того, что обе стороны готовы приступить к отводу. После этого бойцы начали покидать позиции у линии соприкосновения и грузиться в автомобили.