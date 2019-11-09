В Китае панда обрадовалась снегу и стала резвиться, как ребёнок

Новости Китая. В других уголках планеты во всю встречают зиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Китае на популярном горнолыжном курорте большая панда уже обрадовалась первому снегу. Медведица по кличке Сыцзя покинула свое жилище и стала резвиться на улице.