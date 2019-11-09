Прямой эфир

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, в рюкзаке которого находились женские руки

09 ноября 2019 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве. 

Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, утром  9 ноября из реки Мойка был извлечён 63-летний мужчина. Его с переохлаждением доставили в медучреждение. В рюкзаке у жителя Петербурга были обнаружены две женские руки и травматический пистолет. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Гражданин задержан. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью выяснить все детали случившегося. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-газету «Фонтанка», подозреваемым может быть доцент СПбГУ. По данным издания, в его квартире было обнаружено тело женщины. Также говорится, что жертвой стала бывшая ученица преподавателя. 

В настоящее время официального подтверждения этой информации нет. 

# Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае панда обрадовалась снегу и стала резвиться, как ребёнок
09 ноября 2019 12:19

В Китае панда обрадовалась снегу и стала резвиться, как ребёнок

Композитор, любимый миллионами. Александра Пахмутова празднует 90-летие
09 ноября 2019 11:43

Композитор, любимый миллионами. Александра Пахмутова празднует 90-летие

Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали
08 ноября 2019 14:37

Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали