В Санкт-Петербурге задержан мужчина, в рюкзаке которого находились женские руки

Новости России. В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве.

Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, утром 9 ноября из реки Мойка был извлечён 63-летний мужчина. Его с переохлаждением доставили в медучреждение. В рюкзаке у жителя Петербурга были обнаружены две женские руки и травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Гражданин задержан. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью выяснить все детали случившегося.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-газету «Фонтанка», подозреваемым может быть доцент СПбГУ. По данным издания, в его квартире было обнаружено тело женщины. Также говорится, что жертвой стала бывшая ученица преподавателя.

В настоящее время официального подтверждения этой информации нет.