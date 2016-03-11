В США преступник был убит своими пленниками

Новости США. В США преступник убит своими пленниками. Рецидивист, сбежавший из тюрьмы, захватил в заложники семью из трех человек, включая пятилетнего ребенка, однако сам же поплатился жизнью и был ими убит. Он ворвался в один из жилых домов с ножом. Глава семейства попытался вступить в схватку, но был тяжело ранен.

Злоумышленник запер заложников в ванной, однако матери ребенка позволил выйти в соседнюю комнату. Женщина не растерялась, буквально через минуту она вернулась уже с пистолетом. Прицельным выстрелом она нейтрализовала захватчика. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.