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Мария Певчих появилась на украинском веб-сайте «Миротворец»

15 января 2025 11:18
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Соратница Алексея Навального Мария Певчих, в РФ признанная иноагентом и внесенная в перечень террористов и экстремистов, значится в базе украинского сайта «Миротворец», пишет РИА Новости.

Мария Певчих появилась на украинском веб-сайте «Миротворец»-1

Фото: Pinterest

На указанной платформе Певчих инкриминируют участие в СВО, в манипуляциях с информацией в пользу РФ, в актах гуманитарной агрессии по отношению к Украине.

Информация о Певчих размещена на ресурсе 12 января текущего года.

# Международная политика # Алексей Навальный

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