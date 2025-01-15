Мария Певчих появилась на украинском веб-сайте «Миротворец»

Соратница Алексея Навального Мария Певчих, в РФ признанная иноагентом и внесенная в перечень террористов и экстремистов, значится в базе украинского сайта «Миротворец», пишет РИА Новости.

На указанной платформе Певчих инкриминируют участие в СВО, в манипуляциях с информацией в пользу РФ, в актах гуманитарной агрессии по отношению к Украине.

Информация о Певчих размещена на ресурсе 12 января текущего года.