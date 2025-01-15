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Посла РФ Копыркина вызвали в МИД Армении

15 января 2025 10:39
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Министерство иностранных дел Армении вызвало посла Российской Федерации Сергея Копыркина из-за высказывания в эфире российского телеканала, пишет ТАСС.

Посла РФ Копыркина вызвали в МИД Армении-1

Фото: Pinterest

Причиной выступает то, что в эфире 12 января в речи дипломата прозвучало высказывание «направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».

Копыркину была вручена нота протеста, сообщили в МИД республики.

# Международная политика

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