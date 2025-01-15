В Вашингтоне началась подготовка к инаугурации Трампа

В Вашингтоне началась подготовка к инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Напомним, она состоится уже менее, чем через неделю – 20 января. Только атмосфера в американской столице очень далека от праздничной. Ее, скорее, можно назвать тревожной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе устанавливается система ограждений. Рабочим предстоит возвести почти 50 километров заборов и растянуть сотни километров колючей проволоки, установить десятки контрольно-пропускных пунктов. На охрану порядка мобилизованы около 8 тысяч военнослужащих и 25 тысяч правоохранителей. Территорию вокруг Капитолия, где и пройдет церемония, власти обещают сделать неприступной крепостью. Там организуют контроль гораздо строже, чем в аэропорту. Небо будут охранять беспилотники.