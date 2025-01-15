В польских магазинах продолжается рост цен

Поляки вошли в новый год с новыми ценами. Подарки им подготовили магазины, в которых все стало намного дороже. В среднем стоимость товаров в декабре и первых числах января выросла почти на 6 % по сравнению с этим же периодом 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего подорожала бытовая химия – на 10 %. Почти на 9 % стало дороже сливочное масло, на 6 % – овощи. На этом фоне нет никаких признаков того, что эта ситуация изменится. По мнению экономистов, причиной являются неэффективные решения польского правительства, такие как частичная разморозка цен на энергоносители, которая действует вот уже полгода, и повышение стоимости услуг, обусловленной прежде всего ростом зарплаты в этом секторе.