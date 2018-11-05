Марафон в 155 дней: Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию

За это время пловец преодолел расстояние в несколько тысяч километров, ни разу не выходя на сушу. В пути его сопровождал моряк на катамаране, на борту которого Росс отдыхал и ночевал.

Стоит отметить, что британец не впервые попал в Книгу рекордов. В феврале 2016 года Росс преодолел марафон, таща за собой автомобиль, а два месяца спустя он за 19 часов забрался по канату на высоту, равную высоте Эвереста.