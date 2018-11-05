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Марафон в 155 дней: Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию

05 ноября 2018 08:44
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Новости Великобритании. Британец Росс Эджли попал в Книгу рекордов Гиннесса, став первым человеком, обогнувшим все Соединенное Королевство вплавь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путь занял 155 дней.

Марафон в 155 дней: Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию-1

Марафон в 155 дней: Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию-3

Марафон в 155 дней: Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию-5

За это время пловец преодолел расстояние в несколько тысяч километров, ни разу не выходя на сушу. В пути его сопровождал моряк на катамаране, на борту которого Росс отдыхал и ночевал.

Стоит отметить, что британец не впервые попал в Книгу рекордов. В феврале 2016 года Росс преодолел марафон, таща за собой автомобиль, а два месяца спустя он за 19 часов забрался по канату на высоту, равную высоте Эвереста.

Марафон в 155 дней: Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию-8

Марафон в 155 дней: Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию-10

Марафон в 155 дней: Росс Эджли впервые в истории вплавь обогнул Великобританию-12

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт

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