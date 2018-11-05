Около 300 человек застряли на канатной дороге в горах российского Домбая

Новости России. Порядка 300 человек застряли на склоне горы в Домбае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы оказались заблокированы на большой высоте на канатной дороге.

По предварительным данным, причиной остановки фуникулера мог стать сбой в электронике. На место происшествия была направлена оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона. Спустя несколько часов людей удалось вызволить из заточения. Обошлось без пострадавших.