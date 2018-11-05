Прямой эфир

Около 300 человек застряли на канатной дороге в горах российского Домбая

05 ноября 2018 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Порядка 300 человек застряли на склоне горы в Домбае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы оказались заблокированы на большой высоте на канатной дороге.

Около 300 человек застряли на канатной дороге в горах российского Домбая-1

По предварительным данным, причиной остановки фуникулера мог стать сбой в электронике. На место происшествия была направлена оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона. Спустя несколько часов людей удалось вызволить из заточения. Обошлось без пострадавших.

Около 300 человек застряли на канатной дороге в горах российского Домбая-4

# Горы и скалы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Восемь человек пострадали при стрельбе в Швеции около развлекательного центра
05 ноября 2018 08:11

Восемь человек пострадали при стрельбе в Швеции около развлекательного центра

Что общего у Матвиенко, Валерии и Меркель?
04 ноября 2018 19:50

Что общего у Матвиенко, Валерии и Меркель?

Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек
04 ноября 2018 12:23

Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек