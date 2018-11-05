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Восемь человек пострадали при стрельбе в Швеции около развлекательного центра

05 ноября 2018 08:11
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Новости Швеции. В результате перестрелки в Швеции пострадали не менее 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Мёльнлюкке у одного из развлекательных центров. Раненых госпитализировали медики.

Восемь человек пострадали при стрельбе в Швеции около развлекательного центра-1

Правоохранители задержали на месте ЧП 13 подозреваемых. Обстоятельства происшествия выясняются. Полиция предполагает, что конфликт произошел между двумя байкерскими бандами.

# Стрельба # Фотофакт

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