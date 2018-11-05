Восемь человек пострадали при стрельбе в Швеции около развлекательного центра

Новости Швеции. В результате перестрелки в Швеции пострадали не менее 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Мёльнлюкке у одного из развлекательных центров. Раненых госпитализировали медики.