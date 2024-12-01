Кризис в автопроме нанесёт новый удар по Шольцу – эксперты

На неделе стало известно об экономических итогах года Финляндии. И они не впечатляют. Вернее, впечатление производят, но скорее, неприятное, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По данным Евростата, внешняя торговля этой скандинавской страны упала до трехлетнего минимума. Сильнее всего просел товарооборот с Россией. Это произошло после решения Хельсинки закрыть сухопутную границу между странами. Такой режим был установлен с 15 февраля. Но точечные ограничения начались еще в прошлом ноябре.

Политика санкций и ограничения фатальной оказалась и для немецкой экономики. На неделе в городе Вольфсбург в Германии прошли символичные похороны автоконцерна Volkswagen. Массовые протесты охватили заводы этого концерна в разных городах страны. Рабочие выступают против закрытия производства.

В октябре впервые за 87 лет своей истории Volkswagen объявил о закрытии производств, массовых увольнениях и сокращении зарплаты. Если руководство компании пойдет на такие меры, то без работы останутся около 20 тысяч человек. Не лучше дела и у других немецких автопроизводителей. Их прибыль падает, рабочие устраивают забастовки и требуют повышения зарплат.