Премьер Австралии: РФ стоит отступить от защиты своих граждан

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе прокомментировал арест супружеской пары, которую обвиняют в шпионаже в пользу Москвы, а также раскритиковал действия РФ касательно данной ситуации, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Политик утверждает, что Москва «не уважает международное право». «К ним следует относиться с презрением. Именно это я к ним и испытываю», – заявил Альбанезе.

12 июля в Австралии были задержаны Кира и Игорь Королевы. Задержанные родились в России, у них есть российские паспорта, однако они также является гражданами Австралии.

Следствие выдвигает версию, что Кира Королева, служащая в ВС Австралии, не поставив в известность свое руководство, приезжала в Россию, где якобы имела намерение передать российской стороне информацию, связанную с австралийскими Вооруженными силами. Указывается, что Игорь Королев помогал супруге получить доступ к электронной информации для дальнейшей отправки.