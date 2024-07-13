Прямой эфир

Премьер Австралии: РФ стоит отступить от защиты своих граждан

13 июля 2024 10:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе прокомментировал арест супружеской пары, которую обвиняют в шпионаже в пользу Москвы, а также раскритиковал действия РФ касательно данной ситуации, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Политик утверждает, что Москва «не уважает международное право». «К ним следует относиться с презрением. Именно это я к ним и испытываю», – заявил Альбанезе.

12 июля в Австралии были задержаны Кира и Игорь Королевы. Задержанные родились в России, у них есть российские паспорта, однако они также является гражданами Австралии.

Следствие выдвигает версию, что Кира Королева, служащая в ВС Австралии, не поставив в известность свое руководство, приезжала в Россию, где якобы имела намерение передать российской стороне информацию, связанную с австралийскими Вооруженными силами. Указывается, что Игорь Королев помогал супруге получить доступ к электронной информации для дальнейшей отправки.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Голубев: на нефтебазе в Ростовской области потушен пожар после атаки БПЛА
13 июля 2024 09:31

Голубев: на нефтебазе в Ростовской области потушен пожар после атаки БПЛА

ПВО России за ночь сбила 4 БПЛА над Ростовской, Белгородской и Курской областями
13 июля 2024 08:54

ПВО России за ночь сбила 4 БПЛА над Ростовской, Белгородской и Курской областями

Дело Алека Болдуина о непреднамеренном убийстве прекратил суд
13 июля 2024 08:29

Дело Алека Болдуина о непреднамеренном убийстве прекратил суд