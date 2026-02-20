Дмитриев отреагировал на высказывание Стубба об объёмах потенциальных проектов РФ и США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал высказывание президента Финляндии Александра Стубба касательно потенциальных проектов Москвы на триллионы долларов, пишет РИА Новости.

Стубб в социальной сети X разместил публикацию, где высказал сомнения о возможностях заключения сделок с российской стороной на триллионы долларов.

«Мозг разжигателя войны Стубба слишком маленький для таких цифр», – указал Дмитриев в X.

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