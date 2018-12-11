Макрон объявил во Франции чрезвычайное экономическое положение

Новости Франции. Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции. Такое заявление французский лидер сделал во время телевизионного обращения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон также рассказал о других решениях по преодолению экономического кризиса в стране. Например, он пообещал повысить минимальную зарплату, а в конце года сотрудникам будут выплачиваться премии, не облагаемые налогами. На предложенные меры потребуется от 8 до 10 миллиардов евро.