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Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией

10 декабря 2018 20:26
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Новости Украины. Не партнеры, и не друзья. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией-1

Как подчеркнул украинский лидер, этот шаг стоит рассматривать как часть стратегии переориентации на Европу. Сюда также входят Соглашение об ассоциации с ЕС, создание автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз.

Напомним, ранее закон приняла Верховная рада. Его поддержали большинство депутатов. Документ устанавливает, что действие договора о дружбе с Россией будет прекращено с 1 апреля 2019 года.

# Международная политика # Петр Порошенко # Фотофакт

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