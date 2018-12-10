Страны-участницы ООН подписали Глобальный пакт по миграции: в чём суть

На заседании в Марракеше присутствуют делегации почти из 160 государств; большинство из них поддержали принятие договора. Текст документа был выработан в ходе 6-месячного обсуждения странами-участницами ООН. Он предусматривает сбор и обобщение информации о мигрантах, соблюдение их прав, помощь в трудоустройстве, сопровождение на всех этапах миграции. Также пакт оговаривает коллективную борьбу с нелегальной миграцией и сотрудничество в целях обеспечения возвращения нелегалов на родину.