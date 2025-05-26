Во Франции протестующие фермеры блокируют дороги в парижском регионе

Французские фермеры вновь сражаются за свои права. Сотни тракторов в столичном регионе начали блокировать основные шоссе, ведущие в Париж, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На многих дорогах сельхозтехника специально едет на малой скорости, замедляя движение транспорта или просто делая его невозможным.

Масштабная акция протеста проходит в то время, когда в Национальном собрании начинаются слушания по законопроекту, регулирующем сельское хозяйство. Он должен смягчить правила, которые мешают фермерам работать. В частности, упростить применение химикатов, облегчить доступ к воде и условия расширения фермерских хозяйств. Однако, по данным профсоюзов, эти пункты депутаты как раз и намерены исключить из нового закона.

Жюльен Тьерри, фермер-зерновод (Франция):

Мы будем здесь столько, сколько потребуется. Мы готовы установить блокпосты по всему парижскому региону. Наша цель не в том, чтобы раздражать людей, а в том, чтобы показать чиновникам, что мы здесь. И готовы отстаивать свои права.

Как заявили в профсоюзе фермеров, эта акция будет бессрочной и может охватить всю Францию, включая Париж. Аграрии пригрозили заблокировать центр столицы сельхозтехникой и провести масштабные митинги и демонстрации, если власти не прислушаются к их требованиям.