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Макрон и король Карл III поужинали почти на 500 тыс. евро

01 августа 2024 11:05
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Баснословные расходы на Олимпийские игры для французских властей стали не основной графой дефицита бюджета. Мировые СМИ опубликовали данные о государственном визите английского короля Карла III в Пятую республику. Согласно этой информации, роскошное застолье для британского суверена обошлось Парижу практически в полмиллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон и король Карл III поужинали почти на 500 тыс. евро-1

Огромные траты всплыли после аудиторской проверки финансов Елисейского дворца. В общем отчете расходы президентской резиденции выросли до колоссальных 125 миллионов. Счетная палата уже выразила свой протест по поводу нерациональных трат администрации. Но ужин британского монарха стал не единственной вехой финансового дефицита. Олимпийские расходы оргкомитета заставили французские власти тесниться в одобренной смете. По предварительным данным, стоимость парижских соревнований оценили более чем в 11 миллиардов евро.

# Экономический кризис # Эммануэль Макрон # Карл III

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