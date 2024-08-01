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Два Зеленских. Президент Украины делает противоречивые заявления – депутат Рады

01 августа 2024 10:51
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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский делает противоречивые заявления о проведении переговоров с российской стороной и о возможности прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судя по всему у нас два Зеленских»,  – сказал он.

Он выразил желание провести переговоры с российскими представителями, но в то же время сказал, что пока войска России занимают украинскую территорию, это невозможно. Россия предлагала провести мирные переговоры на основе ряда условий, но Украина отвергла эту инициативу.

# Международная политика

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