Два Зеленских. Президент Украины делает противоречивые заявления – депутат Рады

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский делает противоречивые заявления о проведении переговоров с российской стороной и о возможности прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судя по всему у нас два Зеленских», – сказал он.

Он выразил желание провести переговоры с российскими представителями, но в то же время сказал, что пока войска России занимают украинскую территорию, это невозможно. Россия предлагала провести мирные переговоры на основе ряда условий, но Украина отвергла эту инициативу.