Welt: в ЕС обсуждают возможность отказа от свежей рыбы из РФ

Газета Welt сообщила, что Европейский союз намерен обсудить введение новых ограничений против РФ, включая ограничение на импорт свежей рыбы. Об этом пишет РИА Новости.

Литва требует введения этих мер, утверждая, что российский траулер ведет лов в ее водах. Обсуждение в Европейской комиссии начнется после летних каникул.

Россия обеспечивает ЕС более чем 70 процентами минтая, а на Германию приходятся 85 процентов. Штефан Мейер, директор Федеральной федеральной рыбной ассоциации Германии, отмечает, что российский минтай нечем заменить, поскольку стоимость американского минтая на 20 процентов выше.