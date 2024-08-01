Прямой эфир

Welt: в ЕС обсуждают возможность отказа от свежей рыбы из РФ

01 августа 2024 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Газета Welt сообщила, что Европейский союз намерен обсудить введение новых ограничений против РФ, включая ограничение на импорт свежей рыбы. Об этом пишет РИА Новости.

Литва требует введения этих мер, утверждая, что российский траулер ведет лов в ее водах. Обсуждение в Европейской комиссии начнется после летних каникул. 

Россия обеспечивает ЕС более чем 70 процентами минтая, а на Германию приходятся 85 процентов. Штефан Мейер, директор Федеральной федеральной рыбной ассоциации Германии, отмечает, что российский минтай нечем заменить, поскольку стоимость американского минтая на 20 процентов выше.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Пленный солдат ВСУ рассказал, что новобранцами командуют колумбийские наемники
01 августа 2024 10:56

Пленный солдат ВСУ рассказал, что новобранцами командуют колумбийские наемники

Два Зеленских. Президент Украины делает противоречивые заявления – депутат Рады
01 августа 2024 10:51

Два Зеленских. Президент Украины делает противоречивые заявления – депутат Рады

Трамп рассказал, что может заставить его отказаться от президентства
01 августа 2024 10:37

Трамп рассказал, что может заставить его отказаться от президентства