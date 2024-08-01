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Пленный солдат ВСУ рассказал, что новобранцами командуют колумбийские наемники

01 августа 2024 10:56
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Пленный украинский солдат Виталий Поплавский рассказал, что новобранцами в ВСУ командовали колумбийские наемники. По его рассказам, их привезли на те позиции, где начались обстрелы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Ночью пришли колумбийцы, привели на позиции, а на другой день ушли, оставив их без еды и воды на десять дней. 28-го числа они попали в плен.

Министерство обороны России регулярно докладывает о ликвидации наемников из разных стран и предупреждает иностранных граждан о недопустимости поездок в Украину, отмечая, что наемники не имеют права на получение статуса военнопленных. За время проведения СВО в Украину приехало 13 387 иностранных наемников, из которых 5 962 были ликвидированы.

# Международная политика

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