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Макрон хочет уничтожить и изолировать Иран

15 апреля 2024 10:41
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Французский президент Эммануэль Макрон выступил за ужесточение режима и изоляцию Ирана, чтобы не допустить обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность убеждения стран региона в опасности, которую несет Иран, и усиления влияния на его деятельность в ядерной сфере.

Макрон также заявил о своей готовности поддержать Израиль, подвергшийся нападению со стороны ХАМАС, и потребовал ввести соответствующие меры, чтобы не допустить эскалации. Он отметил, что Франция сотрудничает с партнерами в регионе, и указал на важную роль США в сдерживании Ирана.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон

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