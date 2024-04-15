Макрон хочет уничтожить и изолировать Иран

Французский президент Эммануэль Макрон выступил за ужесточение режима и изоляцию Ирана, чтобы не допустить обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил важность убеждения стран региона в опасности, которую несет Иран, и усиления влияния на его деятельность в ядерной сфере.

Макрон также заявил о своей готовности поддержать Израиль, подвергшийся нападению со стороны ХАМАС, и потребовал ввести соответствующие меры, чтобы не допустить эскалации. Он отметил, что Франция сотрудничает с партнерами в регионе, и указал на важную роль США в сдерживании Ирана.