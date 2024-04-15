Польша начала масштабные учения на границе с Беларусью

Польша начала масштабные военные учения «железные ворота – 24». Учебные бои будут вестись в непосредственной близости от границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной силой, которую задействуют в маневрах, станет люблинская механизированная бригада. Она базируется на востоке Польши. Это несколько тысяч солдат и сотни единиц бронетехники. Варшава отказывается сообщать какие-либо подробности ни о предстоящих маневрах, ни о сроках их проведения. Известно лишь, что подразделения будут отрабатывать действия по отражению вооруженной агрессии противника и о проведении командно-штабных тренировок.

Сейчас к границе Беларуси идут колонны военной техники. В Министерстве обороны призвали поляков не фотографировать их и не выкладывать снимки в соцсети.