ВС РФ ударили по расположению французских наемников в Славянске

Российские вооруженные силы ударили по месту дислокации французских наемников, сообщил журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

В зоне поражения находились украинские артиллеристы и французы, которые привезли САУ CAESAR.

В январе российские военные уничтожили базу зарубежных наемников, в том числе французов, в Харькове, уничтожив более 60 боевиков. МИД Франции опроверг информацию об участии в ВСУ французских наемников, назвав информацию о потерях в Харькове «манипуляцией со стороны русских».