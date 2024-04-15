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ВС РФ ударили по расположению французских наемников в Славянске

15 апреля 2024 10:18
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Российские вооруженные силы ударили по месту дислокации французских наемников, сообщил журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

В зоне поражения находились украинские артиллеристы и французы, которые привезли САУ CAESAR.

В январе российские военные уничтожили базу зарубежных наемников, в том числе французов, в Харькове, уничтожив более 60 боевиков. МИД Франции опроверг информацию об участии в ВСУ французских наемников, назвав информацию о потерях в Харькове «манипуляцией со стороны русских».

# Международная политика

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