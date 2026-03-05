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Fars: власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе

05 марта 2026 13:59
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Fars: власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе-0

Иранские власти установили личность военных, причастных к нападению на школу для девочек в Минабе, в результате которого погибли 165 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Установлены личности пилотов, страна происхождения и авиабаза отправления. Приняты решительные ответные меры.

В посольстве Ирана в Беларуси открылась книга соболезнований в память об Али Хаменеи и жертвах атак

28 февраля Иран сообщил о нанесении США и Израилем удара по школе на юге страны. Жертвами стали ученицы, учителя и родители, 95 человек получили ранения. ООН призвала провести расследование, отметив, что ответственность за это лежит на нападавших.

Фото: pixabay / изображение носит иллюстративный характер

# Международная политика

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